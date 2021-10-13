Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

    Сыктывкарские школьники: "Девочка покончила жизнь самоубийством!"

    Сыктывкарские школьники: "Девочка покончила жизнь самоубийством!"Девочка ушла из жизни на выходных

    Знакомые отмечают, что у нее были проблемы с родителями

    В нашу редакцию поступают сообщения о том, что в Сыктывкаре школьница покончила жизнь самоубийством. Журналист портала PG11.ru связался с учениками школы, в которой училась погибшая, чтобы узнать подробности.

    Несколько учеников подтвердили информацию о том, что девочка покончила жизнь самоубийством. Школьники рассказали, что погибшая училась в седьмом классе. Как сообщают школьники, девочка ушла из жизни после ссоры с родителями.

    Как заявила другая ученица, в школе стараются не говорить о произошедшем.

    Одна из опрошенных отметила, что погибшая уже не раз пыталась покончить с жизнью.

    В Следкоме заявили, что они не комментируют подобную информацию. 

    Комментарии
    • 0

    Читайте также:

    Популярное

    Последние новости