Сыктывкарские школьники: "Девочка покончила жизнь самоубийством!"

В нашу редакцию поступают сообщения о том, что в Сыктывкаре школьница покончила жизнь самоубийством. Журналист портала PG11.ru связался с учениками школы, в которой училась погибшая, чтобы узнать подробности.

Несколько учеников подтвердили информацию о том, что девочка покончила жизнь самоубийством. Школьники рассказали, что погибшая училась в седьмом классе. Как сообщают школьники, девочка ушла из жизни после ссоры с родителями.