Сыктывкарские школьники: "Девочка покончила жизнь самоубийством!"

В нашу редакцию поступают сообщения о том, что в Сыктывкаре школьница покончила жизнь самоубийством. Журналист портала PG11.ru связался с учениками школы, в которой училась погибшая, чтобы узнать подробности.
Несколько учеников подтвердили информацию о том, что девочка покончила жизнь самоубийством. Школьники рассказали, что погибшая училась в седьмом классе. Как сообщают школьники, девочка ушла из жизни после ссоры с родителями.
Как заявила другая ученица, в школе стараются не говорить о произошедшем.
Одна из опрошенных отметила, что погибшая уже не раз пыталась покончить с жизнью.
В Следкоме заявили, что они не комментируют подобную информацию.