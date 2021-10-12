У нас бутылка для вашего мальчика: Почта России начнет доставку алкоголя

При этом право на торговлю алкоголем получит ряд ритейлеров, они смогут реализовывать продукцию на основе договоров с «Почтой России».

Эксперимент по доставке российских вин через «Почту России» пройдет с 31 марта 2022 года по 31 декабря 2024-го, пишет журнал «Компания» со ссылкой на заявление Минфина. Маркетплейсы в эксперименте участвовать не будут. Об этом сообщает retailer.ru .

«Почта России» станет агрегатором информации о товарах и разместит её на специальном сайте. На витрине будут представлены креплёные и игристые вина, произведенные из выращенного в России винограда.

Дистанционная продажа алкоголя в России запрещена с 2007 года. В 2017 году Минфин подготовил законопроект, по которому торговать алкоголем в интернете можно с 2020 года, но его не приняли. Сейчас онлайн-платформы могут работать с алкоголем как витрины — размещать информацию о товарах и бронировать их, чтобы покупатели могли забрать вино из лицензированной точки поставщика.В октябре о намерении получить лицензию на продажу алкоголя заявил Ozon.

Кстати, по этому поводу в тивиттере «Вечерний Ургант» появился пост следующего содержания (шутка это или нет, пок ане ясно):