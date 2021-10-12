В Сыктывкаре отложили достройку многострадального дома на Стахановской

В июле 2020 года в отношении директора строительной фирмы было возбуждено дело о растрате 30 млн рублей. В октябре того года ООО «Вега» признано банкротом по иску публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». В отношении компании была введена процедура конкурсного производства сроком на один год.

В Коми есть всего один проблемный дом . Он расположен по улице Стахановской в сыктывкарском микрорайоне Лесозавод. Строить его в 2016 году начало ООО «Вега», заключив 103 договора долевого участия. Первоначально дом планировался с пятью жилыми этажами, но в процессе работ руководство компании решило надстроить еще один этаж, не проведя всех необходимых процедур. Помещений стало больше (в доме теперь 118 жилых квартир), как и проблем. Завершить работу «Вега» не смогла. Работы прекратились в мае 2019 года, на тот момент степень готовности объекта составляла 82%.

Арбитражный суд Коми продлил срок конкурсного производства в отношении ООО «Вега», которое было признано банкротом и не завершило строительство жилого дома по улице Стахановской в Сыктывкаре. Как заявлялось ранее, возобновить работы можно будет только после окончания конкурсного производства, сообщает БНК .

Однако в конце сентября 2021 года конкурсный управляющий направил ходатайство в суд о продлении конкурсного производства на шесть месяцев. Он обосновал это тем, что имеются нерассмотренные требования участников строительства, проводится работа по взысканию дебиторской задолженности, не реализовано имущество, составляющее конкурсную массу должника, не решен вопрос с незавершенным строительством. И Арбитражный суд Коми продлил срок конкурсного производства на полгода, назначив рассмотрение отчета на 24 марта 2022 года.

А 4 октября на сайте федерального фонда опубликовано сообщение о том, что «принято решение о восстановлении прав граждан путем завершения строительства», достройкой будет заниматься региональный фонд. Эта структура была создана в Коми в декабре 2020 года.

Когда будет достроен дом, непонятно. Неоднократно заявлялось, что объект сдадут к концу 2021 года, однако в апреле этого года на одном из заседаний в Госсовете были перечислены проблемы и трудности, из-за которых ранее названная дата оказалась нереальной. В июле Минстрой Коми подтвердил, что продолжение строительства будет возможно только после определения Арбитражного суда Коми о передаче объекта и обязательств новому застройщику. На тот момент этого не произошло. Кроме того, необходимо было привести в соответствие разрешение на строительство и получить положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации в части общей площади объекта, так как имелись замечания по проектно-сметной документации на соответствие требованиям технических регламентов, нормам и правилам строительства.

Как сообщили в министерстве строительства и ЖКХ, на данный момент по объекту получено разрешение на строительство. Площадь объекта в этом разрешении соответствует площади объекта по проекту, который получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Кроме того, завершена подготовка технического задания на разработку документации по завершению строительства. Техзадание составлено с учетом выявления некачественно выполненных работ и с учетом разработки мероприятий по устранению несоответствий требованиям регламентов, нормам и правилам строительства.

- По итогам разработки документации будет определен перечень и объемы работ, подлежащих выполнению до ввода объекта в эксплуатацию, и рассчитан объем средств, необходимый для достройки объекта, — сообщили БНК в Минстрое.

Как сообщил руководитель республиканской службы строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Роман Шашев, у ведомства позиция одна: объект передается вне зависимости от окончания процедуры банкротства.

В апреле этого года управляющий произвел оценку здания, по результатам которой выяснилось, что стоимость завершения строительства предварительно составит 29,16 млн рублей. Деньги в бюджете республики предусмотрены: субсидия в виде имущественного взноса республики в имущество Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства составит 31 млн 580 тыс. рублей. Еще 3,7 млн рублей заложены на текущую деятельность самого республиканского фонда.

Однако в августе был опубликован новый отчет оценщика. И по нему итоговая рыночная стоимость завершения работ по строительству дома на улице Стахановской определена в 75,91 млн рублей. Как пояснили в Минстрое, при составлении отчета об оценке были нарушены требования федерального стандарта оценки и нормы федерального законодательства. Первоначальный отчет был проанализирован федеральным фондом, все замечания были направлены в адрес конкурсного управляющего.