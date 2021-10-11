Стоматолог назвала опасные для зубов продукты: это вовсе не сладости

Злоупотребление сладким вызывает кариес, но на состояние зубов влияют и совсем несладкие продукты, и даже некоторые системы питания. Советами о сохранении зубов с «РГ» поделилась пародонтолог, стоматолог-хирург, стоматолог высшей категории из Екатеринбурга Татьяна Быкова.

- Положительно на здоровье зубов влияют продукты, содержащие белок и микроэлементы, из которых состоят костные образования, например кальций. Если нет аллергии и непереносимости, стоит включить в рацион молочные и кисломолочные продукты, орехи, яйца, рыбу, а также мясо птицы, дичи и кролика. Помимо этого, нужно не забывать о растительных продуктах, которые содержат клетчатку. Из фруктов для зубов полезны яблоки, бананы, киви. Из овощей - морковь, свекла, брокколи, петрушка, кабачки, тыква, - рассказывает эксперт.

С продуктами, которые отрицательно влияют на здоровье полости рта, все проще. Если коротко, это все то, что в принципе считается вредной пищей. Так, для зубов не подходит все, что к ним прилипает и создает кислую среду в полости рта - быстрые углевода, например. Стоит отказаться (или ограничить употребление) от выпечки, сладкого, чипсов и газировки.