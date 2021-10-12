Защита экс-главы МВД Коми обжаловала приговор

В Сыктывкарский городской суд поступила апелляционная жалоба адвоката Андрея Батырева на приговор экс-главе МВД по Коми Виктору Половникову. Адвокат добивается отмены обвинительного приговора и полного оправдания своего подзащитного. Апелляционная жалоба от бывшего министра в суд пока еще не поступила, передает БНК.

Андрей Батырев считает, что выводы суда не основаны на фактических обстоятельствах дела.

Второй защитник Половникова — сыктывкарский адвокат Данил Шицов, отказался от статуса адвоката и переехал жить другой регион России.