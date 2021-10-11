Школам дадут больше полномочий в борьбе с курением

Образовательным организациям могут дать больше полномочий в борьбе с курением. Такую задачу поставила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишут “РИА Новости”.

"Минпросвещения России (С.С. Кравцов)... совместно с Минздравом России (М.А. Мурашко), Минобрнауки России (В.Н. Фальков) с учетом переложений членов и экспертов Совета, направленных письмом Совета от 6 октября 2021 г. № П24-70654, проработать вопрос о целесообразности расширения полномочий образовательных учреждений при выявления фактов употребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетними", - говорится в протоколе.

Минпросвещения также подготовит предложения по включению в программы таких предметов, как "Окружающий мир", "Биология", "Химия", "Основы безопасности жизнедеятельности", "Обществознание" модулей для формирования установок, способствующих ведению здорового образа жизни, а также о негативном воздействии на организм табака, алкоголя и психоактивных веществ.