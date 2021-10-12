Глава Коми рассказал, как дорого обходится бюджету лечение ковидных больных

Стало известно, что лечение коронавируса требует серьезных затрат. Подробности рассказал глава региона Владимир Уйба.

По его словам, в некоторых случаях стоимость лечения может переваливать за миллион рублей. Так, средняя стоимость пролеченного пациента составляет от 200 тыс.рублей до 2 млн рублей и выше.

Также стало известно, что в регионе развернут дополнительные койки для коронавирусных больных. На сегодня в Коми действует 2 359 коек, занято 2 016.