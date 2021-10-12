В минобразе рассказали, сколько детей и педагогов в Коми сидят на карантине по ковиду

Стало известно, что в Коми на карантин по коронавирусу закрыты сразу два образовательных учреждения. Об этом со ссылкой на региональный минздрав сообщает “КомиОнлайн”.

Так, из-за вируса пришлось закрыть детский сад в Корткеросском районе и профессиональное образовательное учреждение в Сыктывкаре. Если говорить о частичном закрытии, то под ограничения попали 39 дошкольных образований (закрыты 48 групп), 74 общеобразовательные организации (закрыты 184 класса) и семь профессиональных образовательных организаций (закрыты 25 групп).

Сообщается, что дошкольных образованиях коронавирус подтвержден у 28 педагогов и 78 детей. В общеобразовательных учреждениях болеют 357 детей и 36 педагогов, в профессиональных образовательных учреждениях – 84 студента и один педагог.