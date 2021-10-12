Сыктывкарцам предлагают выбрать территории для благоустройства

В Сыктывкаре выбирают территории для благоустройства на 2023 год. Прием заявок закончился 13 сентября и теперь на общественное обсуждение вынесено девять территорий в столице Коми и Эжве.

Предложенные территории по Сыктывкару:

Благоустройство лесного массива, прилегающего к многоквартирным домам №№ 100 и 104 по улице Морозова и многоквартирным домам №№ 5, 15 и 17 по улице Димитрова;

Благоустройство спортивной зоны за домом № 13 по улице Малышева;

Создание мемориального комплекса на территории памятника участникам Великой Отечественной войны в поселке Краснозатонский;

Благоустройство территории общего пользования по улице Корабельная под открытую площадку с функциональными зонами.

Предложенные территории по Эжвинскому району: