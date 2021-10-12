Сыктывкарцам предлагают выбрать территории для благоустройства

В Сыктывкаре выбирают территории для благоустройства на 2023 год. Прием заявок закончился 13 сентября и теперь на общественное обсуждение вынесено девять территорий в столице Коми и Эжве.
Предложенные территории по Сыктывкару:
- Благоустройство лесного массива, прилегающего к многоквартирным домам №№ 100 и 104 по улице Морозова и многоквартирным домам №№ 5, 15 и 17 по улице Димитрова;
- Благоустройство спортивной зоны за домом № 13 по улице Малышева;
- Создание мемориального комплекса на территории памятника участникам Великой Отечественной войны в поселке Краснозатонский;
- Благоустройство территории общего пользования по улице Корабельная под открытую площадку с функциональными зонами.
Предложенные территории по Эжвинскому району:
- Благоустройство пешеходной зоны по второстепенной стороне проспекта Бумажников от ул. Комарова до здания Пенсионный фонд России;
- Благоустройство пешеходной зоны от улицы Слава до школы № 27;
- Благоустройство пешеходной зоны по улице Мира от торгового центра «Фрегат» до церкви;
- Благоустройство пешеходной зоны по Школьному переулку от улицы Мира до здания налоговой, по склону возле многоквартирного дома № 64;
- Благоустройство пешеходной зоны по второстепенной проспекта Бумажников напротив дома № 43/15 до торгового центра «Гостиный двор».
Итоги будут подведены 18 ноября на заседании комиссии. Оставить свой голос онлайн можно с помощью голосования вот по этой ссылке.