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    В Сыктывкаре планируют пустить автобусы по улице Лесопарковой

    В Сыктывкаре планируют пустить автобусы по улице ЛесопарковойФото из архива редакции

    Горожане могут повлиять на выбор маршрута

    Администрация Сыктывкара сообщила о намерении пустить автобусы по улице Лесопарковой. Сейчас на обсуждение вынесен вопрос о выборе оптимальной схемы движения.

    Так, мэрия запустила опрос. Горожанам предлагают следующие варианты:

    • Железнодорожный вокзал – лыжная база «Спортивная» («Динамо») – Железнодорожный вокзал. Движение через железнодорожный переезд в районе улицы Ручейной.
    • Железнодорожный вокзал – ул. Морозова – Давпон – мкр.Южный – лыжная база «Спортивная» («Динамо») – Железнодорожный вокзал.
    • Иной вариант транспортного сообщения от ЖД-вокзала с объектами по улице Лесопарковой (ваши предложения).

    Опрос продлится до 8 ноября. Окончательное решение будет принято с учётом итогов опроса. Сообщить о своем мнении вы можете вот тут: https://forms.gle/LHXnb9CBcQrewK2w5

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