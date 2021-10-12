В Сыктывкаре планируют пустить автобусы по улице Лесопарковой

Администрация Сыктывкара сообщила о намерении пустить автобусы по улице Лесопарковой. Сейчас на обсуждение вынесен вопрос о выборе оптимальной схемы движения.

Так, мэрия запустила опрос. Горожанам предлагают следующие варианты:

Железнодорожный вокзал – лыжная база «Спортивная» («Динамо») – Железнодорожный вокзал. Движение через железнодорожный переезд в районе улицы Ручейной.

Железнодорожный вокзал – ул. Морозова – Давпон – мкр.Южный – лыжная база «Спортивная» («Динамо») – Железнодорожный вокзал.

Иной вариант транспортного сообщения от ЖД-вокзала с объектами по улице Лесопарковой (ваши предложения).

Опрос продлится до 8 ноября. Окончательное решение будет принято с учётом итогов опроса. Сообщить о своем мнении вы можете вот тут: https://forms.gle/LHXnb9CBcQrewK2w5