В России предложили ввести штрафы за отказ от вакцинации

В России предложили штрафовать тех, кто отказывается делать вакцину от коронавируса. С такой идеей выступил вирусолог Александр Лукашев, пишут “РИА Новости”.

Лукашев обосновал свою точку зрения тем, что в период пандемии система здравоохранения подвергается огромной финансовой нагрузке, а люди, отказывающиеся от вакцины, только усугубляют ситуацию. Так, по словам эксперта, только лечение одного коронавирусного больного обходится государству в 200 тысяч рублей. А косвенный ущерб может достигать и порядка полумиллиона.