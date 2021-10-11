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    В России предложили ввести штрафы за отказ от вакцинации

    В России предложили ввести штрафы за отказ от вакцинацииФото из архива редакции

    Согласно идее, штрафовать нарушителей будут ежемесячно

    В России предложили штрафовать тех, кто отказывается делать вакцину от коронавируса. С такой идеей выступил вирусолог Александр Лукашев, пишут “РИА Новости”.

    Лукашев обосновал свою точку зрения тем, что в период пандемии система здравоохранения подвергается огромной финансовой нагрузке, а люди, отказывающиеся от вакцины, только усугубляют ситуацию. Так, по словам эксперта, только лечение одного коронавирусного больного обходится государству в 200 тысяч рублей. А косвенный ущерб может достигать и порядка полумиллиона.

    "В такой ситуации вполне разумным считаю какие-то меры финансового характера для повышения охвата вакцинации. Мы уже давно привыкли, что мы платим за свои вредные привычки — акцизы на алкоголь, акцизы на сигареты. Это вполне нормально, потому что потом эти вредные привычки тяжелым грузом ложатся на систему здравоохранения", — отметил Лукашев.

    По его мнению, лучше всего штрафовать отказывающихся от вакцинации на пять тысяч рублей ежемесячно. 

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