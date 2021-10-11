За день коронавирусом заболели 80 сыктывкарцев

По состоянию на понедельник, 11 октября, в Сыктывкаре зафиксировали 80 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 68 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 66 121 человека. За последние сутки в Коми заболел 261 человек, а за все время – 72 975.