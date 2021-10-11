Появилось видео с «надругательством» над глобусом на Стефановской площади

В ночное время оперативный дежурный Центра оперативного управления УМВД России по городу Сыктывкару по камерам видеонаблюдения обнаружил, как на Стефановской площади группа молодых людей раскачивает у Доски почета «Лучший по профессии» каменный шар, изображающий глобус. Шар выпал с постамента и откатился в сторону на несколько метров.

Спустя час правонарушители были задержаны у ночного увеселительного заведения по улице Орджоникидзе и доставлены в отдел. Ими оказались жители столицы, 2003 и 2000 годов рождения. Молодые люди пояснили, что действовали, не задумываясь о последствиях, из хулиганских побуждений.

Известно, что несовершеннолетний правонарушитель ранее состоял на учете в полиции, в настоящее время является студентом одного из лицеев города. Его приятель трижды попадал в поле зрения правоохранителей и был судим за кражи имущества и причинение вреда здоровью, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.