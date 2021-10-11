В Коми распространяют фейки об отмене занятий в школах

Руководитель администрации Ухты Магомед Османов прокомментировал слухи об отмене учебы в ухтинских школах и колледжах. Информация начала распространяться вчера в школьных беседах и городских сообществах в социальных сетях.

- Это слухи, которые берут начало в других регионах России, но реагировать на подобные информационные вбросы мы обязаны. Лично мне вчера звонили знакомые, которые были встревожены, но я всем советовал не поддаваться панике и не распространять ложную информацию, - сообщил глава города.

Также он подчеркнул, что руководители силовых ведомств в курсе ситуации и знают, откуда произошел этот вброс. Через Управление образования были оповещены все руководители школ и колледжей. Им предписано усилить входной режим, запретить в учреждения допуск посторонних, но при этом не допускать паники. Также была проверена работа тревожных кнопок, в полиции создана оперативная группа, которая находится в состоянии готовности.