Сыктывкарцев, которые укатили глобус возле главной площади, задержали

Стали известны обстоятельства акта вандализма, совершенного на Доске почета в центре Сыктывкара.

Напомним, неизвестные укатили глобус с постамента Доски почета "Лучший в профессии" около Стефановской площади.Как сообщили в пресс-службе городского Управления МВД, 9 октября в 00:47 оперативный дежурный при просмотре камер уличного наблюдения "Безопасный город" увидел, как группа молодых людей подошла к Доске почета и начала раскачивать шар на пьедестале.Изделие сошло с постамента и покатилось, передает "Комиинформ".

В течение часа молодые люди были задержаны на улице Орджоникидзе. Вандалами оказались 17-летний и 21-летний юноши. Они были доставлены в дежурную часть полиции и пояснили, что сломали шар из хулиганских побуждений. В настоящее н решается вопрос о возбуждении уголовного дела.