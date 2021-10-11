На Коми обрушится геомагнитный шторм

Согласно им, на солнце произошел выброс, который достигнет Земли сегодня, 11 октября. Под действием шторма выше названные коми города окажутся ближе к вечеру. Самые сильные геомагнитные волны прогнозируются в Воркуте и Усинске, передает КП Коми.

- В субботу, 9 октября 2021 года в группе пятен, расположенной около центра солнечного диска, произошла сильная вспышка класса M1.6. Она запустила в межпланетное пространство почти полный гало-выброс корональной массы, направленный в сторону Земли, - уточнили метеорологи.