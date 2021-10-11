В Сыктывкаре снесут 51 аварийный дом

Стало известно, что в столице Коми снесут еще 51 дом, который был признан аварийным. Руководитель администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова уже подписала соответствующее постановление.
Сообщается, что расселить жильцов этих домов должны до 2028 года.
Список домов:
- ул. Школьная, д. 5
- ул.Чайкиной, д. 8
- ул. Чайкиной, д. 10
- ул. Чайкиной, д. 14
- ул. Чайкиной, д. 16
- ул. Чайкиной, д. 18
- ул. Чайкиной, д. 20
- ул. Чайкиной, д. 22
- ул. Чайкиной, д. 26
- ул. Чайкиной, д. 29
- ул. Чайкиной, д. 31
- ул. Чайкиной, д. 37
- ул. Чайкиной, д. 39
- ул. Чайкиной, д. 41
- ул. Чайкиной, д. 43
- ул. Школьная, д. 7
- ул. Школьная, д. 18
- ул. Школьная, д. 18а
- ул. Школьная, д. 25А
- ул. Шолохова, д. 10
- ул. Шолохова, д. 12
- ул. Шолохова, д. 14
- ул. Шолохова, д. 16
- ул. Шолохова, д. 18
- ул. Юхнина, д. 21
- ул. Южная, д. 16
- ул. Трактовая, д. 37
- ул. Трактовая, д. 67
- ул. Трактовая, д. 67А
- ул. Трактовая, д. 69
- ул. Трактовая, д. 69А
- ул. Трактовая, д. 71А
- ул. Трактовая, д. 73
- ул. Трактовая, д. 75
- ул. Трактовая, д. 77
- ул. Флотская, д. 2
- ул. Флотская, д. 6
- ул. Флотская, д. 8
- ул. Флотская, д. 9
- ул. Флотская, д. 17
- ул. Тентюковская, д. 49
- ул. Тентюковская, д. 63
- ул. Тентюковская, д. 69
- ул. Тентюковская, д. 479
- ул. Тентюковская, д. 481
- ул. Тентюковская, д. 483
- ул. Тентюковская, д. 501
- ул. Тентюковская, д. 503
- п. Трехозерка, д. 11
- п. Трехозерка, д. 29
- п. Трехозерка, д. 46
- п. Трехозерка, д. 51