В Сыктывкаре снесут 51 аварийный дом

Стало известно, что в столице Коми снесут еще 51 дом, который был признан аварийным. Руководитель администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова уже подписала соответствующее постановление.

Сообщается, что расселить жильцов этих домов должны до 2028 года.

Список домов: