"Пушкинскую карту" хотят давать и учителям

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что в стране могут начать выдавать "Пушкинскую карту" ещё и учителям. Этот вопрос рассмотрит министерство просвещения России, пишет ТАСС.

"Там вопрос еще и финансовый, но это не исключено. И нам надо сейчас посмотреть, как это заработает для школьников, потому что там есть и технологические вопросы. Но в принципе я не исключаю, что для учителей появится такая возможность. Была такая идея", - сказал он.