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    "Пушкинскую карту" хотят давать и учителям

    "Пушкинскую карту" хотят давать и учителямФото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Сейчас этот вопрос решается

    Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о том, что в стране могут начать выдавать "Пушкинскую карту" ещё и учителям. Этот вопрос рассмотрит министерство просвещения России, пишет ТАСС. 

    "Там вопрос еще и финансовый, но это не исключено. И нам надо сейчас посмотреть, как это заработает для школьников, потому что там есть и технологические вопросы. Но в принципе я не исключаю, что для учителей появится такая возможность. Была такая идея", - сказал он. 

    По словам Кравцова, реализация инициативы требует дополнительных затрат. 

    "Но она не исключена, мы это обсуждаем, думаем, может быть, в рамках Государственной думы будут определенные инициативы депутатов", - отметил он.

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