В России введут новую 100-рублевую купюру

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев сообщил о том, что в стране появится новая 100-рублевая купюра. Предполагается, что она поступит в обращение в конце 2022 года, пишут "Известия".

"Нам потребуется приличное время - несколько месяцев, чтобы кредитные организации настроили свои счетно-сортировальные машины, устройства самообслуживания, попросту говоря, банкоматы, под эту новую банкноту. Поэтому они у нас будут в наличии, но мы их будем распределять сначала по кредитным организациям для тестирования этого оборудования", - отметил Алексеев, уточнив, что новая банкнота поступит в обращение "в заметном количестве, наверное, уже где-то ближе к концу 2022 года".

Ранее Алексеев уже рассказывал о том, как будет выглядеть новая купюра. На ней появятся крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки для определения номиналов незрячими людьми. Что касается цветовой гаммы, то она будет похожа на нынешние 100 рублей, но оттенок будет выбран другой, размер банкноты изменен не будет. В ЦБ также уточняли, что концептуальный эскиз модернизированной банкноты включает такие символы Москвы, как Красная площадь, парк "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьевых горах и другие. На оборотной стороне банкноты будут размещены достопримечательности Центрального федерального округа.