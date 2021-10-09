Эксперт рассказал, как правильно заправлять машину зимой

Директор по сервису и запасным частям "Авилон Volkswagen" Константин Епанешников рассказал, сколько бензина и дизеля надо заливать зимой, чтобы не возникало проблем с двигателем. Об этом пишет 1prime.ru.

"Когда происходит перепад температуры, например, из тепла в холод, то в любом топливном баке (пластиковом или металлическом) может образоваться конденсат. Если машина перед выездом на мороз находится в теплом гараже, то, конечно, желательно, чтобы бензобак был полный, чтобы конденсата образовывалось как можно меньше", – рассказал Епанешников.