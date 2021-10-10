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    Врач рассказал, почему осенью так легко заболеть

    Врач рассказал, почему осенью так легко заболетьФото из архива редакции

    Также эксперт дал советы о том, как защитить свое здоровье

    Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы, заявил о том, что вышедший из тепла человек может заболеть даже при коротком соприкосновении с холодом. Об этом пишут "РИА Новости".

    "Опасность заключается в том, что влага на теле быстро остывает и человек быстро замерзает. Разница температуры окружающего воздуха и температуры разгоряченного тела велика и организм, если он не закален, не способен быстро адаптироваться к такому перепаду и переохлаждается. Переохлаждение ведет к резкому падению иммунитета - и человек может заболеть. Поэтому, выходя из тренажерного зала или бани, нужно тщательно высушиться", - отметил Тяжельников.

    Для того, чтобы защитить свое здоровье, следует одеваться многослойно. Это нужно для того, чтобы снять в помещении часть одежды и не вспотеть.

    "Заболеть можно даже при самом кратковременном соприкосновении с холодом. Особенно, если человек вышел разогретым из тепла и раздетым", - добавил врач.

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