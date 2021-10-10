Снег и дождь: синоптики дали прогноз на рабочую неделю в Коми

С умеренных осадков виде снега и дождя, только на юго-западе в виде дождя, начнется третья пятидневка месяца в республике. Об этом сообщает Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми.

Территория попадет под влияние североатлантического циклона. При этом температурный фон будет выше обычного на 2...4С. На большей части территории в ночные часы ожидается от -2С до 3С, днем от 2С до 7С, на юге со среды с прекращением осадков прогрев увеличится до 10С.

Неустойчивая погода с чертами зимней прогнозируются в Заполярье. Там в начале недели среднесуточная температура воздуха перейдет к отрицательным значениям, ночная температура составит -2...-7С, днем не выше 0С, пройдет небольшой снег. Но приход зимы неокончательный, в середины недели сюда начнет поступать теплый воздух, температура повысится до +3С, снег будет выпадать с дождем.