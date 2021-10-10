Разрушительные последствия: врач предупредил об опасности сдерживания чихания

Чихание — это результат серии рефлексов тела, которые вызывают мгновенное высвобождение воздуха из носа и рта. Поскольку пандемия идет полным ходом, людей призывают прикрывать рот, когда они чихают. Однако удержание этого давления может оказать сильное воздействие на нос и горло.



Как сообщает «МедикФорум», группа экспертов из университетских больниц Лестера NHS Trust объяснила, почему вы никогда не должны сдерживать чихание. Сопротивление желанию чихать может привести к ряду разрушительных последствий.

«Прекращение чихания путем блокировки ноздрей и рта - опасный маневр, и его следует избегать. Это может привести к многочисленным осложнениям, таким как псевдо-средостение (воздух в грудной клетке между обоими легкими), перфорации барабанной перепонки и даже разрыв церебральной аневризмы (раздувание кровеносных сосудов в головном мозге)».



Давно известно, что сдерживание чихания может повредить кровеносные сосуды в глазах, носу или барабанных перепонках.



По мере увеличения давления в носовом проходе чихание может вызвать сжатие и разрыв кровеносных сосудов. Эти виды травм могут вызвать поверхностное повреждение внешнего вида в виде покраснения глаз или носа.