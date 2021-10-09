Крах в отношениях и изменчивая судьба: гороскоп на 10 октября для всех знаков зодиака

Посвятите больше времени семье и дому, воспитанию детей и любимому человеку. Будьте осторожны с техникой и электричеством. Не спешите что-либо менять, новые идеи нужно тщательно обдумать.

День хорош для похода в парикмахерскую. Будьте осторожны с острыми предметами, возможны травмы. Вероятность вещих снов. Хорошо проводить и духовное очищение. Не берите денег в долг и не давайте обещаний.

Гороскоп на 10 октября 2021 года Близнецы

День хорош для обновления гардероба и смены имиджа, но постарайтесь сделать это «малой кровью». Не тратьте много денег, будьте экономны. Возможно, вы сегодня будете слишком консервативны в своем выборе.

Гороскоп на 10 октября 2021 года Рак

Великолепный день для приема гостей, для приобретения предметов роскоши и антиквариата, модных вещей. Можно устроить вечеринку, званый обед или самим сходить в гости к друзьям. Вы сегодня будете очень милы и привлекательны.

Гороскоп на 10 октября 2021 года Лев

Сегодня стоит внимательно отнестись к своему здоровью. Исключите физические нагрузки: не следует перенапрягаться, суетиться, браться за несколько дел сразу. Спокойный отдых с книгой, умеренные занятия любимым видом спорта, общение с близким человеком дадут необходимый запас прочности вашему организму и наполнят его зарядом бодрости для дальнейших свершений.

Гороскоп на 10 октября 2021 года Дева

Не отправляйтесь сегодня в путешествие, так как оно наверняка окажется неудачным. Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним хлопотам, общению с близким человеком. Полезно почитать классику, послушать музыку. Сны могут быть пророческими и изменить судьбу. Драка, ссора во сне – к благополучию.

Гороскоп на 10 октября 2021 года Весы

Сегодня вы не должны быть консервативны. Этот день весьма благоприятен для наведения порядка в доме, ремонта или благоустройства квартиры. В отношениях с близкими – гармония и доверие. Устройте сегодня маленький семейный праздник – и воспоминания о нем еще долго не покинут вас.

Гороскоп на 10 октября 2021 года Скорпион

Для благополучия сегодняшнего дня большое значение имеет эмоциональная обстановка в семье. Выиграют те, кто сможет проработать проблемы взаимоотношений с близкими. В результате успех в личной жизни будет обеспечен. Из-за постоянного колебания между расточительством и накопительством возможно неконтролируемое превышение расходов над доходами. Планеты также советуют заняться спортом – это хорошо отразится на самочувствии и внешнем виде.

Гороскоп на 10 октября 2021 года Стрелец

Амбициозность, агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в личной жизни. Не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные детали. Упущенное сейчас очень трудно будет наверстать в будущем. Вероятна интересная, запоминающаяся встреча. Вечер хорош для гармоничных супружеских отношений, раскрепощения.

Гороскоп на 10 октября 2021 года Козерог

Активный день, который будет благоприятным для физических нагрузок, занятий спортом, длительных прогулок, путешествий. Общение с друзьями, коллективное времяпрепровождение позволят вам проявить свои таланты, принесут положительные эмоции. Для достижения гармонии в отношениях не настаивайте на своем мнении, но будьте искренни и честны со своими близкими.

Гороскоп на 10 октября 2021 года Водолей

Займитесь укреплением своего здоровья и авторитета у близких людей, так как не исключено небольшое разочарование в личной жизни. Первая половина дня чревата просчетами или обманами – ваша излишняя доверчивость повлечет за собой финансовые потери. Во второй половине дня появится возможность для творчества. Не исключено изменение личной жизни в лучшую сторону. Возможна небольшая материальная поддержка со стороны малознакомых людей.

Гороскоп на 10 октября 2021 года Рыбы

День благоприятен для активного отдыха, физических упражнений или работы на открытом воздухе. Забудьте пока о профессиональных проблемах и старых привязанностях. Двойственность вашей натуры может отрицательно сказаться на отношениях с окружающими. Поэтому постарайтесь определиться в важных вопросах, иначе вторая половина дня огорчит вас семейными неприятностями.