В Сыктывкаре еще 50 домов признали аварийными и подлежащими сносу

Еще 51 многоквартирных дома в Сыктывкаре признаны аварийными и подлежащими сносу. Об этом сообщает "Комиинформ".
Постановления подписала глава Сыктывкара - руководитель администрации города Наталья Хозяинова. Администрации поручено принять меры по расселению жильцов до 2028 года, а Комитету жилищной политики - направить гражданам уведомления о предложении жилья для временного проживания.
Аварийными признали:
ул. Школьная, д. 5ул.
Чайкиной, д. 8
ул. Чайкиной, д. 10
ул. Чайкиной, д. 14
ул. Чайкиной, д. 16
ул. Чайкиной, д. 18
ул. Чайкиной, д. 20
ул. Чайкиной, д. 22
ул. Чайкиной, д. 26
ул. Чайкиной, д. 29
ул. Чайкиной, д. 31
ул. Чайкиной, д. 37
ул. Чайкиной, д. 39
ул. Чайкиной, д. 41
ул. Чайкиной, д. 43
ул. Школьная, д. 7
ул. Школьная, д. 18
ул. Школьная, д. 18а
ул. Школьная, д. 25А
ул. Шолохова, д. 10
ул. Шолохова, д. 12
ул. Шолохова, д. 14
ул. Шолохова, д. 16
ул. Шолохова, д. 18
ул. Юхнина, д. 21
ул. Южная, д. 16
ул. Трактовая, д. 37
ул. Трактовая, д. 67
ул. Трактовая, д. 67А
ул. Трактовая, д. 69
ул. Трактовая, д. 69А
ул. Трактовая, д. 71А
ул. Трактовая, д. 73
ул. Трактовая, д. 75
ул. Трактовая, д. 77
ул. Флотская, д. 2
ул. Флотская, д. 6
ул. Флотская, д. 8
ул. Флотская, д. 9
ул. Флотская, д. 17
ул. Тентюковская, д. 49
ул. Тентюковская, д. 63
ул. Тентюковская, д. 69
ул. Тентюковская, д. 479
ул. Тентюковская, д. 481
ул. Тентюковская, д. 483
ул. Тентюковская, д. 501
ул. Тентюковская, д. 503
п. Трехозерка, д. 11
п. Трехозерка, д. 29
п. Трехозерка, д. 46
п. Трехозерка, д. 51