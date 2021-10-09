В Сыктывкаре еще 50 домов признали аварийными и подлежащими сносу

Еще 51 многоквартирных дома в Сыктывкаре признаны аварийными и подлежащими сносу. Об этом сообщает "Комиинформ".

Постановления подписала глава Сыктывкара - руководитель администрации города Наталья Хозяинова. Администрации поручено принять меры по расселению жильцов до 2028 года, а Комитету жилищной политики - направить гражданам уведомления о предложении жилья для временного проживания.



Аварийными признали:

ул. Школьная, д. 5ул.