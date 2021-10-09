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    В Сыктывкаре еще 50 домов признали аварийными и подлежащими сносу

    В Сыктывкаре еще 50 домов признали аварийными и подлежащими сносуФото из архива PG11.ru

    Жильцов должны расселить до 2028 года

    Еще 51 многоквартирных дома в Сыктывкаре признаны аварийными и подлежащими сносу. Об этом сообщает "Комиинформ".

    Постановления подписала глава Сыктывкара - руководитель администрации города Наталья Хозяинова. Администрации поручено принять меры по расселению жильцов до 2028 года, а Комитету жилищной политики - направить гражданам уведомления о предложении жилья для временного проживания.

    Аварийными признали: 

    ул. Школьная, д. 5ул.

    Чайкиной, д. 8

    ул. Чайкиной, д. 10

    ул. Чайкиной, д. 14

    ул. Чайкиной, д. 16

    ул. Чайкиной, д. 18

    ул. Чайкиной, д. 20

    ул. Чайкиной, д. 22

    ул. Чайкиной, д. 26

    ул. Чайкиной, д. 29

    ул. Чайкиной, д. 31

    ул. Чайкиной, д. 37

    ул. Чайкиной, д. 39

    ул. Чайкиной, д. 41

    ул. Чайкиной, д. 43

    ул. Школьная, д. 7

    ул. Школьная, д. 18

    ул. Школьная, д. 18а

    ул. Школьная, д. 25А

    ул. Шолохова, д. 10

    ул. Шолохова, д. 12

    ул. Шолохова, д. 14

    ул. Шолохова, д. 16

    ул. Шолохова, д. 18

    ул. Юхнина, д. 21

    ул. Южная, д. 16

    ул. Трактовая, д. 37

    ул. Трактовая, д. 67

    ул. Трактовая, д. 67А

    ул. Трактовая, д. 69

    ул. Трактовая, д. 69А

    ул. Трактовая, д. 71А

    ул. Трактовая, д. 73

    ул. Трактовая, д. 75

    ул. Трактовая, д. 77

    ул. Флотская, д. 2

    ул. Флотская, д. 6

    ул. Флотская, д. 8

    ул. Флотская, д. 9

    ул. Флотская, д. 17

    ул. Тентюковская, д. 49

    ул. Тентюковская, д. 63

    ул. Тентюковская, д. 69

    ул. Тентюковская, д. 479

    ул. Тентюковская, д. 481

    ул. Тентюковская, д. 483

    ул. Тентюковская, д. 501

    ул. Тентюковская, д. 503

    п. Трехозерка, д. 11

    п. Трехозерка, д. 29

    п. Трехозерка, д. 46

    п. Трехозерка, д. 51

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