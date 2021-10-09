В Сыктывкаре на "Доме быта" исчезла незаконная реклама

На "Доме быта" в Сыктывкаре пропала незаконная реклама. Об этом сообщают "Невские новости".

Строгое пятиэтажное здание «Дома быта» возвели в декабре 1972 года. Со временем торговый центр стал больше напоминать дешевый рынок из-за ужасающего количества рекламы, которую собственники помещений ТЦ развесили на фасадах здания.

Мэрия города направила в адрес собственников помещений ТЦ письма о необходимости демонтажа несогласованных вывесок. Сделать это собственники должны были до 8 октября 2021 года.