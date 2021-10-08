В России увеличат максимальное пособие по безработице

Размер максимального пособия по безработице увеличится в 2022 году на 662 рубля, до 12792 рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. Об этом сообщают "РИА Новости".

- Максимальный размер пособия по безработице в 2022 году будет равен минимальному размеру оплаты труда, установленному на 2021 год, — 12792 рубля. Соответствующий проект постановления правительства РФ представлен для общественного обсуждения. Для сравнения: размер максимального пособия по безработице в 2021 г. составляет 12130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года, - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что условия предоставления пособия остаются прежними: сразу после регистрации в качестве безработного в первые три месяца гражданин будет получать 75% заработка, но не более 12792 рублей, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей. Минимальная величина пособия по безработице сохранена на уровне 2021 года.