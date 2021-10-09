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    В Сыктывкаре спилили опасные тополя

    В Сыктывкаре спилили опасные тополяФото: Дорожное хозяйство

    Работы продолжат 16 октября

    В Сыктывкаре спили опасные ветви тополей, который нависали над Октябрьским проспектом.

    - Как и планировалось, в первой половине дня перекрыли дорогу и произвели спил ветвей тополей, нависающих над дорогой. В настоящий момент проезжая часть освобождена от спила деревьев и подметена, движение по проспекту открыто, - сообщает "Дорожное хозяйство".

    Порубочные остатки вывезут во второй половине дня. "Дорожное хозяйство" извиняется за временные неудобства и просит отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. 

    Работы по спилу тополей на Октябрьском проспекте продолжат 16 октября. 

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