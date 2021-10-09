В России предложили ввести штраф за высадку детей из автобусов

Общественники призвали кабмин законодательно закрепить ответственность перевозчиков за высадку детей-безбилетников из автобусов, трамваев и троллейбусов, введя в отношении них административный штраф в размере 300 тыс. рублей. С такой инициативой к премьер-министру обратился председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов (письмо есть у «Известий»). Несмотря на действующий с весны запрет на принудительную высадку из общественного транспорта детей-безбилетников, кондукторы продолжают это делать, утверждают авторы инициативы. Они полагают, что введение санкций в отношении юрлиц позволит решить проблему и повысить безопасность для несовершеннолетних. Эксперты же считают, что штраф в 300 тыс. рублей — норма избыточная и может привести к полной остановке деятельности некоторых перевозчиков. Об этом сообщают "Известия"
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) призвало кабмин ужесточить ответственность за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Председатель ООП Илья Зотов в письме премьер-министру Михаилу Мишустину попросил внести поправку в КоАП, предусматривающую для перевозчиков административный штраф в размере 300 тыс. рублей за это нарушение. «Известия» ознакомились с документом.
В Минтрансе «Известиям» сказали, что инициатива общественников заслуживает внимания и требует тщательной проработки.
ООП также направило письма всем полномочным представителям президента РФ в федеральных округах с просьбой рекомендовать главам субъектов провести профилактическую работу с перевозчиками по этому вопросу перед началом зимы.
Запрет на принудительную высадку из автобусов, трамваев и троллейбусов безбилетного ребенка до 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, действует с весны этого года. Ответственность за такое нарушение была закреплена в КоАП РФ в виде административного штрафа в 5 тыс. рублей для водителей и в 20–30 тыс. рублей — для должностных лиц: ИП и кондукторов.
Штраф в 300 тыс. рублей для перевозчиков — норма избыточная, считает член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.
— Проблему высадки детей я оцениваю не так однозначно. Во-первых, потому что в случае, если ребенка высаживали в ситуации, которая могла угрожать его безопасности, жизни и здоровью, всегда была статья УК «Оставление в опасности». Во-вторых, запрет высадки детей означает, что они могут ездить без билетов сколько хотят. Насколько это обоснованно? — задался вопросом эксперт.
— Другой вопрос — насколько обоснованна предлагаемая сумма штрафа. В регионах, где нет большой конкуренции в среде перевозчиков, такие штрафы могут даже в одноразовом варианте привести к полной остановке деятельности компании, — указала юрист.