В России предложили ввести штраф за высадку детей из автобусов

Общественники призвали кабмин законодательно закрепить ответственность перевозчиков за высадку детей-безбилетников из автобусов, трамваев и троллейбусов, введя в отношении них административный штраф в размере 300 тыс. рублей. С такой инициативой к премьер-министру обратился председатель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов (письмо есть у «Известий»). Несмотря на действующий с весны запрет на принудительную высадку из общественного транспорта детей-безбилетников, кондукторы продолжают это делать, утверждают авторы инициативы. Они полагают, что введение санкций в отношении юрлиц позволит решить проблему и повысить безопасность для несовершеннолетних. Эксперты же считают, что штраф в 300 тыс. рублей — норма избыточная и может привести к полной остановке деятельности некоторых перевозчиков. Об этом сообщают "Известия"

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) призвало кабмин ужесточить ответственность за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Председатель ООП Илья Зотов в письме премьер-министру Михаилу Мишустину попросил внести поправку в КоАП, предусматривающую для перевозчиков административный штраф в размере 300 тыс. рублей за это нарушение. «Известия» ознакомились с документом.

В Минтрансе «Известиям» сказали, что инициатива общественников заслуживает внимания и требует тщательной проработки.



ООП также направило письма всем полномочным представителям президента РФ в федеральных округах с просьбой рекомендовать главам субъектов провести профилактическую работу с перевозчиками по этому вопросу перед началом зимы.