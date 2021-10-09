"Пойдут стрелять по школам": сыктыкарцев пугают сообщения о готовящемся теракте

Жители столицы Коми распространяют в Сети информацию о готовящейся стрельбе в учебных заведениях. Они пересылали друг другу сообщения со скриншотами переписок, где неизвестный грозиться устроить резню.



Как выяснил портал PG11.ru, поводов для беспокойства нет. Оказалось, что фейк о готовящейся стрельбе распространяют по всей стране. Подобную информацию распространяют, как минимум, в Екатеринбурге и Владимирской области. И во множестве случаев МВД просто не комментирует ситуацию или опровергает сообщения.



Подобные "фейки" зачастую распространяются после каких-либо резонансных событий. Предполагаем, что конкретно эта информация связана с недавней стрельбой в Перми.