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    Автоэксперты объяснили, как подготовить машину к зиме

    Автоэксперты объяснили, как подготовить машину к зимеФото из архива PG11.ru

    Не стоит менять резину слишком рано

    Перед зимним периодом автомобилистам нужно заменить масло, салонный фильтр, провести диагностику автомобиля и потренироваться вождению в экстремальных условиях. Об этом URA.RU рассказали российские автоэксперты.

    - Я бы рекомендовал автомобилистам поменять масло и фильтр, даже если не подошел межсервисный интервал. Особенно если авто проехал более 100 тысяч км. Это всегда благотворно сказывается на работе двигателя, — сказал координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

    Также он призвал владельцев автомобилей на дизельном топливе быть внимательнее.

    - Если водитель ездит не часто и расход дизеля небольшой, то может оказаться к морозам, которые будут уже скоро, у него в баке будет летнее топливо. Оно может загустеть, — отметил автоэксперт.

    Автоэксперт Вячеслав Субботин напомнил залить незамерзайку.

    - Бачки находятся не в моторном отсеке, а в колесной нише, возле бампера, там холодно всегда. Если замерзнет, то только в теплый гараж загонять и стоять там полдня, чтобы оттаяла. Ужасно ездить, когда стекло грязное. Ты вынужден возить с собой бутылочку, поливать себе на стекло. В этой бутылке должна быть незамерзайка, в виде этилового спирта, или этилметанола, — рассказал собеседник агентства.

    Также он призвал не менять резину слишком рано.

    - Шины дорогие и изнашиваются даже на холодном асфальте. Если грядут снегопады, то тогда надо приготовиться, — добавил Субботин.

    Автоэксперт рекомендовал потренироваться перед тем, как выезжать на зимнюю дорогу.

    - Можно делать, как все фины. Они садятся на карт и проезжают две-три сессии. И все, навыки вождения экстремального тут же восстанавливаются, — подчеркнул специалист.

    Эксперты посоветовали провести диагностику автомобиля. В частности, проверить состояние колодок, дисков, тормозной системы, жидкостей, работу печки и термостата.

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