Автоэксперты объяснили, как подготовить машину к зиме

Перед зимним периодом автомобилистам нужно заменить масло, салонный фильтр, провести диагностику автомобиля и потренироваться вождению в экстремальных условиях. Об этом URA.RU рассказали российские автоэксперты.

- Я бы рекомендовал автомобилистам поменять масло и фильтр, даже если не подошел межсервисный интервал. Особенно если авто проехал более 100 тысяч км. Это всегда благотворно сказывается на работе двигателя, — сказал координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Также он призвал владельцев автомобилей на дизельном топливе быть внимательнее.