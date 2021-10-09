Автоэксперты объяснили, как подготовить машину к зиме

Перед зимним периодом автомобилистам нужно заменить масло, салонный фильтр, провести диагностику автомобиля и потренироваться вождению в экстремальных условиях. Об этом URA.RU рассказали российские автоэксперты.
- Я бы рекомендовал автомобилистам поменять масло и фильтр, даже если не подошел межсервисный интервал. Особенно если авто проехал более 100 тысяч км. Это всегда благотворно сказывается на работе двигателя, — сказал координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов.
Также он призвал владельцев автомобилей на дизельном топливе быть внимательнее.
- Если водитель ездит не часто и расход дизеля небольшой, то может оказаться к морозам, которые будут уже скоро, у него в баке будет летнее топливо. Оно может загустеть, — отметил автоэксперт.
Автоэксперт Вячеслав Субботин напомнил залить незамерзайку.
- Бачки находятся не в моторном отсеке, а в колесной нише, возле бампера, там холодно всегда. Если замерзнет, то только в теплый гараж загонять и стоять там полдня, чтобы оттаяла. Ужасно ездить, когда стекло грязное. Ты вынужден возить с собой бутылочку, поливать себе на стекло. В этой бутылке должна быть незамерзайка, в виде этилового спирта, или этилметанола, — рассказал собеседник агентства.
Также он призвал не менять резину слишком рано.
- Шины дорогие и изнашиваются даже на холодном асфальте. Если грядут снегопады, то тогда надо приготовиться, — добавил Субботин.
Автоэксперт рекомендовал потренироваться перед тем, как выезжать на зимнюю дорогу.
- Можно делать, как все фины. Они садятся на карт и проезжают две-три сессии. И все, навыки вождения экстремального тут же восстанавливаются, — подчеркнул специалист.
Эксперты посоветовали провести диагностику автомобиля. В частности, проверить состояние колодок, дисков, тормозной системы, жидкостей, работу печки и термостата.