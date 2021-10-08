Один из городов Коми попал в рейтинг самых вредоносных населенных пунктов России

- В перечисленных городах (в публикации они названы «основными городами-загрязнителями») расположены предприятия компаний «Русал», «Норникель», «СУЭК-Кузбасс», «Мечел», «Евраз», «Сибантрацит», «Газпром-нефть», «Лукойл» и других, - указала Радионова.

В рейтинг российских городов-лидеров по объемам вредных выбросов вошли Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, поселок городского типа Рефтинский, Междуреченск, Магнитогорск, Воркута , Уфа и Ангарск. Об этом сообщила в своем Instagram-аккаунте глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Об этом сообщает " Лента.ру ".

Глава Росприроднадзора посетовала на то, что при проверке предприятия, как правило, укладываются в нормативы по вредоносным выбросам, но «их нахождение на одном пятачке дает вот такую картину загрязнения». «Это пробел в законодательстве. Нет методики расчетов совокупной нагрузки предприятий», — подчеркнула чиновница. Она отметила также, что мониторинг источников выбросов должен быть постоянным.