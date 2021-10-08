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    Врач рассказала, как пользоваться микроволновкой, чтобы не развился рак

    Врач рассказала, как пользоваться микроволновкой, чтобы не развился ракpixabay.com

    Не стоит повторно разогревать блюда

    Пластиковая посуда, разогретая в микроволновой печи, может спровоцировать развитие некоторых онкологических заболеваний, заявила член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в беседе с "Москвой 24". Об этом сообщают "РИА Новости".

    - Есть риск попадания в блюдо вредных соединений. Если это произошло один раз, то вряд ли окажет серьезное влияние. <…> Вещества, которые переходят в продукты из пластика, являются вероятными канцерогенами. Поэтому регулярно греть еду в такой посуде не стоит, — добавила она.

    Круглова отметила, что безопасней всего будет готовить в микроволновке в стеклянной посуде.

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