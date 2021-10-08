В Коми объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми»: в ближайшее время с сохранением до 22 часов 8 октября в Интинском и Воркутинском районах ожидается усиление ветра западной четверти порывами 19-24 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению:

Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.

Находясь в помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.

Уберите транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

С осторожностью передвигайтесь на улице, обходя рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.