Собака-путешественница: в Коми той-терьер уехал от хозяев на поезде

На железнодорожном вокзале Печоры 7 октября произошел необычный случай. Маленький пёс породы той-терьер бросил хозяев и уехал на поезде, сообщает "Комиинформ".
Историю об этом разместили в группе службы по отлову и защите животных "Белый свет".
- Мы не бросали песика, встречали маму с поезда и в суматохе потеряли. А он запрыгнул в поезд №53 и уехал в Усинск, - объяснили хозяева.
Проводники выложили пост в печорских группах, но, к сожалению, пес убежал от них в Усинске. Печорцы просят неравнодушных жителей помочь найти собаку.