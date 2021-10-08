Собака-путешественница: в Коми той-терьер уехал от хозяев на поезде

На железнодорожном вокзале Печоры 7 октября произошел необычный случай. Маленький пёс породы той-терьер бросил хозяев и уехал на поезде, сообщает "Комиинформ".

Историю об этом разместили в группе службы по отлову и защите животных "Белый свет".