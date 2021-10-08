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    Собака-путешественница: в Коми той-терьер уехал от хозяев на поезде

    Собака-путешественница: в Коми той-терьер уехал от хозяев на поезде

    Проводники выложили его фото в соцсетях

    На железнодорожном вокзале Печоры 7 октября произошел необычный случай. Маленький пёс породы той-терьер бросил хозяев и уехал на поезде, сообщает "Комиинформ".

    Историю об этом разместили в группе службы по отлову и защите животных "Белый свет". 

    - Мы не бросали песика, встречали маму с поезда и в суматохе потеряли. А он запрыгнул в поезд №53 и уехал в Усинск, - объяснили хозяева.

    Проводники выложили пост в печорских группах, но, к сожалению, пес убежал от них в Усинске. Печорцы просят неравнодушных жителей помочь найти собаку. 

     

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