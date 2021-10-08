Стрельцов ждут ссоры и усталость, а Раков - приключения: гороскоп на 9 октября

Благоприятный день для достижения успеха в различных деловых операциях. Не следует отказываться от выгодного делового предложения, менять место работы или сферу деятельности. Во второй половине дня не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников. Обратите внимание на приметы. Судьба может послать предостережение.

Первая половина дня будет отмечена неприятными известиями и сюрпризами. Даже достижение задуманных целей может привести в тупик. Вам придется отстаивать свои интересы несмотря ни на что. Во второй половине дня вероятны встречи с доброжелателем или надежным другом, которые помогут выпутаться из неприятностей. Чтобы предупредить обострение проблем, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами или ценными бумагами, и определитесь в отношениях с противоположным полом.

Гороскоп на 9 октября 2021 года Близнецы

Благоприятное расположение звезд позволит вам спокойно заниматься повседневными делами, утвердиться в своем мнении по важным вопросам, проявить свои способности в творчестве, с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Возможны финансовые поступления, хотя их сумма вас не устроит.

Гороскоп на 9 октября 2021 года Рак

День связан с преобразованием космической энергии, приключениями, отстаиванием принципов. Недостаточность активности значительно затруднит реализацию планов и потребует перегруппировки сил. В семье не исключены ссоры, скандалы или травмы. Вам придется более внимательно присмотреться к себе и найти причину возникших недоразумений.

Гороскоп на 9 октября 2021 года Лев

Первая половина дня благоприятна для всех видов деятельности. Эмоциональный подъем для мужчин-Львов поможет выйти из сложной ситуации. Но для этого придется еще и хорошенько потрудиться. Иначе возможны финансовые потери или разрыв отношений с партнером. Во второй половине дня следует остерегаться ненужных споров, нетерпимости и категоричности.

Гороскоп на 9 октября 2021 года Дева

Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу – возможна неудача во всех начинаниях. Рассматривайте эти события как очередные испытания на прочность. Не сдавайтесь, трезвая оценка окружающих вас людей, здравый смысл, гибкость в общении помогут вам с честью выйти из ситуации.

Гороскоп на 9 октября 2021 года Весы

День благоприятный для торговли, приобретения недвижимости. Выгодны покупки, особенно украшения, драгоценности. Во второй половине дня вероятны небольшие проблемы со здоровьем. Полезны омовения или ножные ванны. Возможен вещий сон.

Гороскоп на 9 октября 2021 года Скорпион

Отнеситесь к себе критичнее, возможно, вам придется покаяться перед близкими людьми в своей непорядочности. Проявите гибкость и великодушие: уступите, не давайте страстям увлечь вас в конфликт, избегайте резких, категоричных высказываний или разговора на повышенных тонах. Уделите внимание детям. Общение с ними восстановит ваш утраченный энергетический потенциал.

Гороскоп на 9 октября 2021 года Стрелец

Не рекомендуется активность в профессиональной сфере деятельности (расширение связей, начало новых дел), так как удача может покинуть вас в любой момент. Воздержитесь от рекомендаций и советов: многие из них окажутся иллюзорными и нереальными. В отношениях между близкими людьми возможны упреки, ревность. Особенно это касается мужчин-Стрельцов. У женщин может возникнуть общее недомогание или усталость.

Гороскоп на 9 октября 2021 года Козерог

Следует ограничить активность. Спокойно ведите обыденные дела. Но помните, что недостаток твердости и последовательности во всех делах отрицательно скажется на вашем авторитете. Навестите родственников. Следите за состоянием своего здоровья.

Гороскоп на 9 октября 2021 года Водолей

День несет негативные тенденции. Жизненный потенциал будет постепенно снижаться. Возможны ухудшение отношений с коллегами, начальством, трудности в общении с друзьями и близкими людьми. В семейных отношениях постарайтесь сохранить равновесие и тактичность.

Гороскоп на 9 октября 2021 года Рыбы

День будет удачным, если вы с утра определите план действий и тактику поведения. Некоторая нерешительность и растерянность, вызванная неверной информацией или влиянием постороннего человека, может явиться причиной неудач последующих нескольких дней. Полагайтесь исключительно на себя – на интуицию и здравый смысл. Не раскрывайте своих планов даже близким людям. Во второй половине дня вероятно ухудшение настроения и самочувствия.