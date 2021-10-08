В Воркуте школьники выступили в защиту учителя, который замахнулся на ребенка

Недавно в Республике Коми произошло резонансное происшествие - учитель воркутинской школы замахнулся на своего ученика. И несмотря на то, что случившееся явно не красит преподавателя, ученики и родители Коми выступили в его поддержку.

Юные жители Воркуты фотографируются с табличками с надписью «Лучший педагог» и хештегом #учителятожелюди. Также в Сети появилась информация с опровержением информации о том, что учитель угрожал школьнику из-за вопроса об отсутствии спортивной обуви. В соцсетях опубликовали видео, по которым видно, что педагога спровоцировали.

Сейчас в школе проходит проверка. Учителя отстранили от занятий на месяц.