Скончалась одна из первых профессиональных дикторов коми телевидения Марина Филатова

Ушла из жизни одна из первых профессиональных дикторов коми телевидения Марина Филатова. Об этом 8 октября написала на личной странице в социальной сети «ВКонтакте» Галина Бутырева, писатель и деятель культуры, передает КП Коми.

— Вчера ты отправилась вслед к своим самым любимым людям — рано ушедшим родителям, сыну. Пусть они отныне всегда будут рядом с тобой. И наши друзья тоже. Увы, их там уже так много. Царствия небесного тебе, Марина, — написала Галина Бутырева.

Галина Бутырева сообщила, что Марина Филатова была путешественницей, рыбачкой, душой компании, верным и надежным другом да и просто красивой женщиной.