Инспекторы Минприроды подвезли куницу

В Коми госинспекторы Минприроды оказали помощь кунице. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК опубликовало видео от инспекторов Центра по особо охраняемым природным территориям, передает "Комиинформ".

Во время очередного патрулирования на моторной лодке они обнаружили в воде плывущую куницу. Вероятно, маленький зверёк пытался переплыть с одного берега на другой, но инспекторы решили ей помочь и довезли до суши.