Инспекторы Минприроды подвезли куницу

В Коми госинспекторы Минприроды оказали помощь кунице. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК опубликовало видео от инспекторов Центра по особо охраняемым природным территориям, передает "Комиинформ".
Во время очередного патрулирования на моторной лодке они обнаружили в воде плывущую куницу. Вероятно, маленький зверёк пытался переплыть с одного берега на другой, но инспекторы решили ей помочь и довезли до суши.
- Маленькая молодая кошечка. Поехали, мы тебя отвезем, - комментировал один из специалистов, протягивая, во всей видимости, весло.
Куница запрыгнула на весло и прокатилась до берега.
- Спасибо-то скажет, нет? Даже не повернулась..., - выразил разочарование инспектор.
Куница, впрочем, спрыгнула в воду у самого берега и побежала под елку.