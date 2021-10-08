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    Инспекторы Минприроды подвезли куницу

    Инспекторы Минприроды подвезли куницу

    Животное пыталось переправиться на другой берег

    В Коми госинспекторы Минприроды оказали помощь кунице. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды РК опубликовало видео от инспекторов Центра по особо охраняемым природным территориям, передает "Комиинформ".

    Во время очередного патрулирования на моторной лодке они обнаружили в воде плывущую куницу. Вероятно, маленький зверёк пытался переплыть с одного берега на другой, но инспекторы решили ей помочь и довезли до суши.

     

    - Маленькая молодая кошечка. Поехали, мы тебя отвезем, - комментировал один из специалистов, протягивая, во всей видимости, весло.

    Куница запрыгнула на весло и прокатилась до берега.

    - Спасибо-то скажет, нет? Даже не повернулась..., - выразил разочарование инспектор.

    Куница, впрочем, спрыгнула в воду у самого берега и побежала под елку. 

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