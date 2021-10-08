В одну из больниц Сыктывкара срочно требуются врачи

В городскую больницу Эжвинского района Сыктывкара срочно требуются врачи. Как сообщает организация, в больницу срочно требуются следующие специалисты: анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, терапевт, инфекционист, нейрохирург и рентгенолог.
- Всему медицинскому персоналу, оказывающему медицинскую помощь пациентам с COVID-19, производятся соответствующие выплаты", - указано в объявлении.
Всем медикам предоставляются меры социальной поддержки:
- Выплачивается доплата за квалификационную категорию;
- 20%- районный коэффициент;
- 50% - северная надбавка (выплачивается с первого дня работы);
- доплата за работу во вредных условиях от 0 до 6% (по результатам СОУТ);
- дополнительный отпуск в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями труда (от 6 до 8 календарных дней);
- до 30% - доплата за медицинский стаж;
- выплаты стимулирующего характера;
- Доплата молодому специалисту;
- Доплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания;
- Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работнику и неработающим членам семьи;
- Возможность трудоустройства по совместительству (при возникающей необходимости)