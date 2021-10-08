В одну из больниц Сыктывкара срочно требуются врачи

В городскую больницу Эжвинского района Сыктывкара срочно требуются врачи. Как сообщает организация, в больницу срочно требуются следующие специалисты: анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, терапевт, инфекционист, нейрохирург и рентгенолог.

- Всему медицинскому персоналу, оказывающему медицинскую помощь пациентам с COVID-19, производятся соответствующие выплаты", - указано в объявлении.

Всем медикам предоставляются меры социальной поддержки: