Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

    В одну из больниц Сыктывкара срочно требуются врачи

    В одну из больниц Сыктывкара срочно требуются врачиФото из архива «Pro Города»

    Всем медикам предоставляются меры социальной поддержки

    В городскую больницу Эжвинского района Сыктывкара срочно требуются врачи. Как сообщает организация, в больницу срочно требуются следующие специалисты: анестезиолог-реаниматолог, травматолог-ортопед, терапевт, инфекционист, нейрохирург и рентгенолог.

    - Всему медицинскому персоналу, оказывающему медицинскую помощь пациентам с COVID-19, производятся соответствующие выплаты", - указано в объявлении.

    Всем медикам предоставляются меры социальной поддержки: 

    • Выплачивается доплата за квалификационную категорию;
    • 20%- районный коэффициент;
    • 50% - северная надбавка (выплачивается с первого дня работы);
    • доплата за работу во вредных условиях от 0 до 6% (по результатам СОУТ);
    • дополнительный отпуск в связи с работой с вредными и (или) опасными условиями труда (от 6 до 8 календарных дней);
    • до 30% - доплата за медицинский стаж;
    • выплаты стимулирующего характера;
    • Доплата молодому специалисту;
    • Доплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания;
    • Оплата проезда к месту использования отпуска и обратно работнику и неработающим членам семьи;
    • Возможность трудоустройства по совместительству (при возникающей необходимости)
    Комментарии
    • 0

    Читайте также:

    Популярное

    Последние новости