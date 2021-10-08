В Сыктывкаре мужчина не смог привиться из-за нехватки людей

В редакцию портала PG11.ru обратился сыктывкарец, который утверждает, что он не смог привиться на пункте вакцинации на Республиканском стадионе из-за отсутствия там других горожан.

Сыктывкарец Алексей Морозов утверждает, что пришел для вакцинирования в 16.20 7 октября.Однако после того, как наступила его очередь, врач заявил, что не будет делать прививку - не хватает второго человека.