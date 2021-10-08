В Сыктывкаре мужчина не смог привиться из-за нехватки людей

В редакцию портала PG11.ru обратился сыктывкарец, который утверждает, что он не смог привиться на пункте вакцинации на Республиканском стадионе из-за отсутствия там других горожан.
Сыктывкарец Алексей Морозов утверждает, что пришел для вакцинирования в 16.20 7 октября.Однако после того, как наступила его очередь, врач заявил, что не будет делать прививку - не хватает второго человека.
- Мне заявили, что меня не станут вакцинировать из-за того, что людей на пункте нет, а ампула вакцины рассчитана на несколько человек. Об этом не сказано! Может быть, предупреждать хотя бы станете? Я бы второго человека привел, - заявил раздосадованный Алексей.
Мужчина отметил, что позвонил на горячую линию Минздрава, чтобы получить комментарий по поводу отказа в вакцинации, однако там заявили, что сталкиваются с таким в первый раз.
В Минздраве Коми заявили, что действительно одна ампула вакцины рассчитана на несколько человек. Однако в министерстве отмечают, что никто не отказывал в вакцинации Алексею - ему предложили немного подождать.
- Специалист действовал по инструкции, он не мог использовать ампулу вакцины на одного человека. Мы приносим Алексею извинения за причинённые неудобства и просим еще раз обратиться в пункт вакцинации, - заключили в министерстве.