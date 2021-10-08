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    По факту возгорания автобуса в Сыктывкаре организуют проверку

    По факту возгорания автобуса в Сыктывкаре организуют проверкуФото очевидца

    Пассажиры успели эвакуироваться

    Прокуратура столицы Коми организовала проверку соблюдения закона о безопасности дорожного движения в связи с инцидентом, в результате которого накануне сгорел пассажирский ПАЗ.

    Напомним, пожар в моторном отсеке начался вечером 7 октября, когда автобус маршрута №28 ехал по улице Малышева. Пассажиры успели эвакуироваться, пострадавших нет.

    Во время проверки будет дана оценка соблюдения норм и требований со стороны перевозчика. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мероприятий прокурорского реагирования, говорится в пресс-релизе регионального надзорного ведомства.

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