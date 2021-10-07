В Коми от коронавируса умер привитый пациент

в Усинске зафиксирована первая смерть от ковида привитого пациента. Об этом сообщает «Усинск.Онлайн».

- Умер пациент, 81 год, привитый от ковид, проходивший лечение от новой коронавирусной инфекции, с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой и нервной системы, - отмечает портал.

Коечный фонд под ковид (150 коек) в Усинске заполнен на 65 %. В тяжелом состоянии 16 человек, 23 человека находятся на кислородной поддержке, на ИВЛ-0. Всего получают лечение 99 пациентов.