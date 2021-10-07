В России предложили индексировать пенсии по новым правилам

В России могут появиться новые правила индексирования пенсии. С такой инициативой выступил депутат Госдумы и лидер “Справедливой России” Сергей Миронов, сообщает regnum.ru.

Так, Миронов предложил ввести такие показатели, как “пенсионная потребительская корзина” и “пенсионная инфляция”.