Аналитики рассказали, как подорожают сигареты до конца года

Аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru. рассказали, как во втором полугодии 2021 года может измениться цена на сигареты. Об этом пишут “РИА Новости”.

"Скорее всего, средняя стоимость традиционных сигарет во втором полугодии 2021 года может составить и 140-145 рублей за пачку", - считают аналитики.

Они обратили внимание, что сигареты уже выросли в цене: по их данным, в среднем цена одной пачки увеличилась на 12,4% - со 120,8 рубля в 2020 году до 135,8 рубля в первом полугодии 2021 года. По мнению аналитиков, это обусловлено прежде всего повышением акцизов на табак и табачные изделия с 1 января 2021 года.