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    "Наши медики выгорают": из-за большого прироста больных Covid-19 в Коми разворачивают дополнительные койки

    "Наши медики выгорают": из-за большого прироста больных Covid-19 в Коми разворачивают дополнительные койкиФото из архива редакции

    Владимир Уйба призывает всех вакцинироваться

    Глава Коми сообщил о том, что в регионе продолжается рост количества заболевших коронавирусом. Из-за этого в больницах разворачивают дополнительные койки. 

    Основные города, которые дают прирост - это Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск, среди районов -  Ижемский, Усть-Вымский, Печорский, Сосногорский. Мы вынуждены снова разворачивать койки и это снова затраты для республиканского бюджета. Кроме того, испытываем большую проблему с медицинскими кадрами. Наши медики выгорают в прямом смысле слова, - заявил Владимир Уйба. 

    На текущий момент в регионе развернуто 2339 коек, 115 из которых - новые. Всего на сегодняшний день занято 1953 койки. 

    Услышьте меня: мы должны прививаться. Прививочную кампанию полностью завершили 255 915 жителей республики. Запас вакцины у нас большой - 158 тысяч доз. Я снова призываю всех вакцинироваться, соблюдать масочный режим и ограничения, - добавил Уйба.

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