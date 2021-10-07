"Наши медики выгорают": из-за большого прироста больных Covid-19 в Коми разворачивают дополнительные койки

Глава Коми сообщил о том, что в регионе продолжается рост количества заболевших коронавирусом. Из-за этого в больницах разворачивают дополнительные койки.

Основные города, которые дают прирост - это Сыктывкар, Ухта, Воркута, Усинск, среди районов - Ижемский, Усть-Вымский, Печорский, Сосногорский. Мы вынуждены снова разворачивать койки и это снова затраты для республиканского бюджета. Кроме того, испытываем большую проблему с медицинскими кадрами. Наши медики выгорают в прямом смысле слова, - заявил Владимир Уйба.

На текущий момент в регионе развернуто 2339 коек, 115 из которых - новые. Всего на сегодняшний день занято 1953 койки.