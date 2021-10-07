В Совете Федерации ответили на вопрос о всеобщей принудительной вакцинации

Решение прививаться должно быть добровольным, а для повышения количества вакцинированных в стране, надо усилить разъяснительную и информационную работу с участием специалистов и врачей. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, отвечая на вопросы журналистов.

- Никакой всеобщей принудительной вакцинации не будет и не должно быть — решение должно быть добровольным, — цитирует спикера «Парламентская газета».

При этом она подчеркнула, что врачи, медики, другие профессионалы, разбирающиеся в данном вопросе, должны активнее вести разъяснительную работу, чтобы «люди осознанно принимали решения».