Синоптики рассказали, когда выпадет снег в Коми

Как пишут синоптики Коми ЦГМС, в октябре средняя месячная температура в республике ожидается выше климатической нормы на 2...3°С (норма на крайнем северо-востоке -5°С, в северных и центральных районах -1...-3°С, в южных 0...+1°С). Месячное количество осадков в северных районах будет находиться в пределах 100-140% от нормы, в южных — 60-80 % (норма 52-67 мм, в крайних восточных районах 77-92 мм).

Прогнозируется, что до середины месяца погодные условия в основном будут находиться под влиянием области высокого атмосферного давления, влияние циклонов ожидается непродолжительным. Во второй половине месяца погода уже будет формироваться под влиянием североатлантических циклонов, что увеличит число ненастных дней с осадками смешанного вида.

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0С к отрицательным значениям на крайнем северо-востоке наиболее вероятен в третьей пятидневке месяца, на остальной территории — в четвертой и пятой. Близко к этим датам начнется формирование снежного покрова.