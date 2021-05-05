Сыктывкарка пожаловалась на протекающую крышу, а ей лишь предложили отключить свет

В редакцию портала PG11.ru обратилась сыктывкарка Наталья Бережных, которая утверждает, что у нее не первый год в доме протекает крыша. По ее словам, управляющая компания не предпринимает никаких действий.

Наталья живет в доме №368 на Октябрьском проспекте. По ее словам, жилищная инспекция делает вид, что их дома вообще не существует.

- Каждый раз, когда идет дождь, у нас протекает крыша. Мы уже поставили два ведра под воду, а сколько еще понадобится - непонятно, - отмечает Наталья.

Сыктывкарка рассказала, что в диспетчерской аварийной службы ей сказали ждать до 11 мая. Также ей предложили отключить электричество, чтобы оно не замкнуло.

- Обращались в жилищную инспекцию несколько раз, результата никакого не было, - заключила женщина.

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