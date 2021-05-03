Фото дня в Сыктывкаре: милый зяблик

Горожане делятся необычными кадрами
Фото дня в Сыктывкаре: милый зяблик03 мая 2021
Фото: @olezhiq_q
@olezhiq_q
- Эта удивительная маленькая птичка размером с воробья прилетает с зимовки самой первой, в начале весны, когда воздух еще промозглый и холодный. За это она и получила свое название “Зяблик” — от слова зябнуть, замерзать.
⠀
Если хотите, чтобы на ваш снимок обратили внимание, выкладывайте его в сети с хештегом #pg11_фотодня с коротким комментарием о своем снимке. Ставя эти хэштеги, вы автоматически разрешаете использование ваших фотографий в нашей публикации.
Комментарии 0