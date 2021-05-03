Фото дня в Сыктывкаре: милый зяблик

@olezhiq_q

- Эта удивительная маленькая птичка размером с воробья прилетает с зимовки самой первой, в начале весны, когда воздух еще промозглый и холодный. За это она и получила свое название “Зяблик” — от слова зябнуть, замерзать.

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